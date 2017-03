Iscrizioni ai nidi, bando rinviato di un mese

Sarebbe dovuto partire domani il servizio di iscrizione on line del Comune di Roma per gli asili nido per l'anno educativo 2017-2018 e invece una laconica nota pubblicata sul sito di Roma Capitale avverte i cittadini che il bando è stato rinviato di un mese. L'avviso per la nuova procedura verrà pubblicato ai primi di aprile. Nessuna informazione sul come e sul perché. A denunciare l'incredibile ritardo la consigliera capitolina del Pd, Valeria Baglio: "Lo slittamento ad aprile, che immaginiamo dovuto al ritardo dell'approvazione in Giunta della delibera per i criteri delle iscrizioni, anche in seguito alle proteste dei nidi in convenzione, è la prima volta che si verifica. Questa rivoluzione a 5 stelle più che cambiare la città, la sta bloccando. Il bando fantasma per i nidi è l'ennesima testimonianza di una maggioranza che a Roma non riesce a governare neppure l'ordinario».