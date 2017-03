Mafia Capitale, Carminati fa il saluto romano in aula: la Procura di Roma acquisisce il video

Saranno inviate alla Procura di Roma le immagini dell'udienza dell'8 marzo scorso, al termine della quale Massimo Carminati, collegato in videoconferenza dal carcere di Parma all'aula bunker di Rebibbia dove si sta celebrando il processo Mafia Capitale, ha fatto il gesto del saluto romano all'indirizzo della telecamera. Lo ha deciso il presidente della decima sezione penale del tribunale Rosanna Ianniello che ha invitato l'ufficio dei pm a verificare se il comportamento dell'ex esponente dei Nar sia rilevante penalmente al punto da ipotizzare il reato di apologia del fascismo. Le immagini dell'udienza di cinque giorni fa sono state trasmesse oggi in aula dove è previsto il seguito dell'esame di Salvatore Buzzi, il "ras" delle cooperative, a sua volte collegato in videoconferenza dal carcere di Tolmezzo.