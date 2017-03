Investito da un autobus in via Ostiense: 35enne in gravi condizioni

Un uomo di 35 anni è stato investito da un autobus questa mattina sulla corsia preferenziale di via Ostiense, vicino alla Piramide Cestia. L'uomo, di nazionalità straniera, stava attraversando la strada quando è stato raggiunto dal mezzo del trasporto pubblico.

Trascinava due trolley e dopo essere stato investito è stato sbalzato proprio sopra una delle valigie che ha attutito l'impatto al suolo. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L'impatto è stato tale che il vetro dell'autobus è andato in frantumi. La tratta è stata chiusa per i rilievi del caso.

(Foto Pasquale Carbone)