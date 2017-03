Il lago di Bracciano senz'acqua sta morendo

Il Lago di Bracciano sta sparendo. Si sta prosciugando giorno dopo giorno. Negli ultimi mesi, il livello delle acque si sta abbassando a vista d' occhio. L' allarme nei comuni che sorgono attorno al bacino idrico è da vera e propria emergenza.

Sotto la lente c' è la responsabilità di Acea Ato 2, incolpata dai comuni del comprensorio sabatino di utilizzare le acque del lago per ali mentare gli acquedotti di Roma e Civitavecchia. Un problema che ritorna, bloccando l' attenzione di cittadini e operatori di settore sullo zero idrometrico, di 163,04 metri sul livello del mare. Che quest' anno, complici le scarse piogge, va giù rapidamente di settimana in settimana.

Acea, va ricordato, dal 1990 ha ottenuto concessione dal Ministero dei Lavori Pubblici per utilizzare il lago come riserva idrica del Comune di Roma. Nel documento è riportata l' autorizzazione di prelevare una quantità minima di acqua fissata in 1.100 l/s, fino a un massimo «in casi eccezionali» di 5.000 l/ s. Il nocciolo è, dunque, il rispetto di tali quote. Il caso è arrivato pure in Parlamento per bocca del deputato dem Emiliano Minnucci, che ha presentato un' interrogazione ai Ministri Galletti e Delrio. «Il dramma sono i continui prelievi effettuati da Acea Ato 2...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI