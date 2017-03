Ztl sorvegliata speciale, multe e patenti ritirate

Sedici patenti ritirate e 10.000 euro di multe. È il bilancio dei controlli effettuati dai vigili per stanare i furbetti della Ztl. Nel mirino dei caschi bianchi, infatti, sono finiti gli automobilisti indisciplinati che hanno tentato di eludere le telecamere poste all'ingresso delle zone a traffico limitato per accedervi senza autorizzazione. Una pratica abbastanza diffusa fa sapere la polizia municipale che negli ultimi tempi aveva addirittura visto un incremento anche tramite il classico "passaparola".

Il comando del gruppo Trevi ha quindi deciso di intervenire, istituendo posti di controllo mirati nei punti più interessati dal fenomeno, sia per colpire i furbetti, sia per evitare che l'ennesima leggerezza potesse trasformarsi in incidente, visto cha alcune manovre di scavalcamento presentano scarsa visibilità e quindi pericolo, soprattutto al varco di S.Maria Maggiore.

I presidi, posizionati in via Giulia, via di S.Maria Maggiore, via Brunetti, oltre che a Passeggiata di Ripetta e in via San Nicola da Tolentino hanno nelle ultime due settimane prodotto numerose sanzioni: ben 16 automobilisti, fermati subito dopo la "manovra" si sono visti ritirare la patente e decurtare 10 punti, ricevendo due verbali, uno ai sensi dell'articolo 143 comma 12 da 321,00 Euro (il contromano) e uno ai sensi dell'articolo 7 cc. 9 e 14 da 81,00 Euro (circolazione in ZTL senza permesso). Autorizzati dagli agenti a guidare fino a casa, tutti gli automobilisti multati ora dovranno attendere le decisioni del Prefetto per poter tornare a guidare (da 1 a 3 mesi). Grazie a queste verifiche, in 15 giorni gli agenti hanno comminato verbali per una cifra complessiva superiore a 10.000 Euro, con detrazioni totali di 160 punti patente. I vigili promettono che i controlli proseguiranno a monitorare il "salto" del varco.