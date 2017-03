Atac a luci rosse: dipendenti beccati a fare sesso

Li ha sorpresi un collega, che ha aperto la porta della stanza e se li è trovati davanti semisvestiti che stavano facendo sesso. Teatro dell'amplesso "proibito", gli uffici amministrativi dell'Atac di via Prenestina. Protagonisti: due impiegati degli stessi uffici. Una vicenda che, come si può immaginare, ha incuriosito tutti nella sede dell'azienda dei trasporti di Roma, che però non ha confermato né smentito la notizia. Diffusa involontariamente dall'impiegato testimone, che ne aveva parlato con un collega, e poi dal morboso tam-tam aziendale. L'episodio, quindi, è diventato ben presto di dominio comune. Ora o due potrebbero essere oggetto di provvedimenti disciplinari. Ma finora non sono emersi i loro nomi e nessuna misura è stata adottato nei loro confronti. I fatti risalirebbero ai primi giorni del mese in corso. I trasgressivi dipendenti Atac sarebbero in ferie in questo periodo.