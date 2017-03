Paura nella metro a Roma, folle cerca di aggredire un gruppo di donne

Uno squilibrato ha tentato di aggredire stamane poco dopo le 6.30 un gruppo di donne sulla linea B della metropolitana di Roma, alla fermata di Castro Pretorio. L'uomo, probabilmente anche alterato dall'alcool, si è avventato su un gruppo di passeggere. Terorizzate, un paio di loro hanno cercato riparo nella vicina caserma di Castro Pretorio dell'esercito. Immediata la risposta dei soldati dislocati in loco nell'ambito dell'operazione a tutela degli obiettivi a rischio per l'allarme terrorismo islamico. L'uomo è riuscito ad allontanarsi in direzione della Stazione Termini, ed è attualmente ricercato.