Vecchio autobus in fiamme a Castel Giubileo, l'Atac avvia indagine interna

Autobus in fiamme questa mattina a Roma. È accaduto a un mezzo della linea 86 all'altezza dell'uscita del raccordo di Castel Giubileo. Atac ha reso noto di avere immediatamente avviato un'indagine interna per accertare le cause. Il bus si stava recando al capolinea per prendere servizio e quindi non aveva passeggeri a bordo. «L'evento, grazie anche alla professionalità dell'autista - si legge nella nota - è stato gestito in piena sicurezza. La vettura, distrutta dal fuoco, era in servizio da quasi quindici anni».