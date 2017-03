Mette a segno venti rapine, arrestato a Roma

I carabinieri e la polizia di Roma hanno arrestato Z.R. 43enne romano, ritenuto responsabile di avere compiuto 20 rapine a mano armata in danno di attività commerciali di Roma, tra agosto e novembre. All'uomo è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip. del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, al termine delle indagini che hanno permesso di ricostruire il percorso criminale dell'uomo, che in più circostanze ha utilizzato gli stessi occhiali da sole, copricapo, pistola semi-automatica e scooter per gli spostamenti, con il medesimo modus operandi per compiere le rapine. Ad incastrarlo anche le dichiarazioni delle vittime e dei testimoni, nonché le immagini delle telecamere di video-sorveglianza, anche grazie ad un inconfondibile tatuaggio sul polso sinistro. Al rapinatore seriale, che nel corso delle 20 rapine è riuscito a racimolare 17.315 euro, è stata contestata la ricettazione di 2 scooter e la detenzione e porto di un'arma comune da sparo mauser cal. 6.35. L'uomo è stato condotto al carcere di Regina Coeli.