Dalle carte del processo si profilerebbe sempre di più come il "burattinaio" delle nomine in Campidoglio. Ma Raffaele Marra, che sarà in aula il prossimo 25 maggio, continua a dire che è innocente. Eppure dalle chat dell'ex capo del personale del Campidoglio, accusato di corruzione, depositate agli atti del processo, emergerebbe uno scambio di messaggi con Salvatore Romeo, dieci giorni prima dell’insediamento del sindaco Raggi, che non lascia dubbi. Era Marra a stilare l'organigramma in Comune. "Domani ti mando un foglio Excel con i provvedimenti da adottare subito - scriveva l'allora capo di gabinetto - e un foglio Word in cui ci sono i possibili incarichi e le possibili retribuzioni".

Ma Marra si difende: "Io non sono una persona corrotta, sono una persona perbene. Nella mia vita forse 10 volte mi sono incontrato con Scarpellini". Così aveva spiegato, nell'interrogatorio di garanzia del 20 dicembre scorso, all'indomani dell'arresto per corruzione (in concorso con l'imprenditore Scarpellini ndr), l'ex capo del Personale al Campidoglio Raffaele Marra al gip Maria Paola Tomaselli. L'atto istruttorio è stato depositato a disposizione delle difese nei giorni scorsi, dopo la decisione del gip di fissare al 25 maggio 2017 l'inizio del processo in tribunale con rito immediato per Marra e l'imprenditore Sergio Scarpellini.

"Io ho più volte manifestato al sindaco Raggi che volevo andare via. Ero in aspettativa per un dottorato di ricerca e sono rientrato al Comune di Roma su forte impulso del sindaco. Negli ultimi mesi della campagna elettorale, siccome io conoscevo il funzionario Salvatore Romeo, mi avevano chiesto di dargli un supporto relativamente alle attività che avrebbero dovuto svolgere e mi chiesero la disponibilità a rientrare dall'aspettativa per dargli un mano". Così raccontava Marra, e ancora: "E io pur avendo in qualche modo dato una mano in quei giorni, avevo più volte manifestato la mia indisponibilità a rientrare proprio perchè avevo anticipato che ci sarebbero stati degli attacchi strumentali nei miei confronti. La stessa cosa era successa inizialmente nel 2010 (sotto la giunta Alemanno, ndr) e poi nel 2013 con il sindaco, quando c'era Ignazio Marino".

"Il mio rapporto con il movimento (5S, ndr) è assolutamente inesistente. Io conoscevo una persona del movimento che si chiama Salvatore Romeo perché era un mio funzionario al Dipartimento Partecipazione, questo era il rapporto che avevo...".