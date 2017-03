Due chili di marijuana nel cortile del condominio a Roma

È stato un borsone sospetto a dar vita ad un'indagine lampo della Polizia di Stato che ha permesso l'arresto di uno spacciatore, e il sequestro di circa 2,5 kg di sostanza stupefacente. Siamo in via Flavio Stilicone, a Don Bosco, Roma, quando, durante l'ispezione di uno stabile, gli agenti del reparto volanti hanno notato, all'interno del cortile condominiale nelle vicinanze della finestra di un appartamento, un borsone nero. All'interno c'erano, ben confezionati, 3 involucri e 11 panetti di marijuana. Con l'ausilio degli agenti del commissariato Tuscolano e della squadra mobile della Questura, i poliziotti hanno effettuato dei controlli negli appartamenti lato cortile. In uno è stato identificato F.M., romano di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine; l'uomo è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina. Nascosti nell'armadio poi gli investigatori hanno trovato altre due «saponette» di hashish e altra marijuana, oltre a 1.680 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell'attività di spaccio della droga. Accompagnato negli uffici di Polizia, al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato.