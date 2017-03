Cade un pezzo di porticato e colpisce un uomo a Roma

Un pezzo di un porticato di un palazzo si è staccato precipitando su un malcapitato passante. È accaduto intorno alle 12.30 a piazza Vittorio all'angolo con via Mamiani a Roma. L'uomo, R.F. di 42 anni, è stato soccorso dal personale del 118 e portato all'ospedale San Giovanni in codice giallo per traumi agli arti inferiori.