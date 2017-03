Raffaele Marra e Scarpellini il 25 maggio a processo con rito immediato

L'imprenditore Sergio Scarpellini e l'ex braccio destro della sindaca di Roma Virginia Raggi, Raffaele Marra, entrambi accusati di corruzione, saranno processati il 25 maggio prossimo dalla II sezione del tribunale penale di Roma. Attualmente Marra è detenuto a Regina Coeli mentre Scarpellini è agli arresti domiciliari.

In particolare si contesta a Scarpellini di avere dato 370 mila euro a Marra per l'acquisto di una casa. Secondo l'accusa la somma di denaro fu data dall'imprenditore a Marra per l'acquisto di un appartamento nella zona dei Prati Fiscali. La somma data da Scarpellini, sempre secondo l'accusa, era finalizzata all'ottenimento di favori alla luce della posizione occupata allora da Marra in Campidoglio.