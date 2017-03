Stadio della Roma, si ricomincia daccapo

A metà pomeriggio arriva il coup de théâtre: niente nuova sospensione. Anzi, per lo Stadio della Roma di Tor di Valle i tempi potrebbero allungarsi ancora. E di molto. Primo punto: la Conferenza di Servizi che deve esaminare il progetto non sarà sospesa. Al contrario, c'è tempo entro il 30 marzo per consegnare tutto il materiale mancante perché il 5 aprile si chiude. Fino a poche ore prima, un po' da tutte le parti, filtrava ottimismo in merito all'esito della richiesta di proroga presentata, a seguito dell'accordo fra la Raggi e la Roma di venerdì 24 febbraio, dalla Eurnova del costruttore Luca Parnasi per un tempo «non inferiore a giorni 30».

Un tempo che servirebbe al Comune, senza chiudere l'attuale conferenza di Servizi, per approvare la nuova delibera e alla Roma il conseguente nuovo progetto.

Giovedì, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, aveva mandato una lettera a Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, per comunicare sia l'assenso del Comune alla richiesta di proroga ma anche che il «parere non favorevole» espresso...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI