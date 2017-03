Il Comune non ha i soldi per gli sgomberi

Il Campidoglio non ha uomini e risorse per riacquisire gli immobili occupati da anni, abusivamente, dalle associazioni culturali, molte delle quali hanno trasformato i locali assegnati in esercizi commerciali o in sedi di partiti politici e sindacati.

Sono un centinaio le situazioni su cui il dipartimento al Patrimonio è riuscito a far luce sotto la spinta delle numerose indagini di procura contabile e ordinaria scaturite dall'inchiesta de Il Tempo, Affittopoli. Un caos su cui oggi i tecnici degli uffici vorrebbero intervenire, ma: «si è purtroppo constatato che, anche a causa dell' assenza della parte politica, le decisioni da assumere si sono infrante sulla dichiarazione del Vice Comandante della Polizia Locale che ha sottolineato l' impossibilità di intervenire per mancanza di uomini e risorse economiche».

Questo l'allarme lanciato dai vertici del dipartimento Patrimonio in una comunicazione inviata all' assessore competente della Giunta Raggi, Andrea Mazzillo, il primo febbraio. Uno sfogo in cui non solo si sollecita la politica a prendere «decisioni forti, forse anche impopolari...

