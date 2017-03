Caso Varani: Marco Prato è sieropositivo, panico tra gli ex

Marco Prato, accusato dell'omicidio di Luca Varani, sarebbe sieropositivo. "Giallo", il settimanale di Cairo Editore diretto da Andrea Biavardi, pubblica in esclusiva i documenti che provano che il giovane pierre romano, Marco Prato, accusato del delitto di Luca Varani insieme con Manuel Foffo, già condannato a 30 anni, è risultato positivo al test dell'Hiv. E ora trema la movida romana. Perché Prato ha frequentato decine e decine di persone e potrebbe averle contagiate.

«Prato, è noto per essere l'animatore di numerose serate nel mondo dello spettacolo e ha anche organizzato festini sfrenati a base di sesso e droga. Chi ha avuto rapporti non protetti con lui è dunque a rischio di contagio. Nel corso di un interrogatorio aveva addirittura accusato il "complice" Foffo di averlo indotto a prostituirsi. Prato ha saputo di essere sieropositivo in carcere a Regina Coeli. Ora l'autorità giudiziaria dovrà accertare se ne era già al corrente. In questo caso rischierebbe una nuova imputazione, come è accaduto a Valentino, il giovane romano a sua volta positivo all'Hiv, che è stato arrestato per aver "infettato" decine di partner (e da oggi a processo a Roma ndr). L'orrore in questa vicenda non è ancora finito», spiega il settimanale Giallo. Nello stesso numero uno stralcio dell'interrogatorio di Prato che rivela: «Foffo voleva farmi cambiare sesso per sedurre suo padre e poi ucciderlo per ereditare».