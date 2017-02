Lo stadio della Roma pronto nel 2020

Prima pietra entro quest'anno, fine lavori stimata tra il 2019 e il 2020. Questi i tempi per la realizzazione concreta, chiavi in mano, del progetto per lo stadio della Roma calcio nell'area dell'ex ippodromo di Tor di Valle. Questa tabella di marcia, però, ad una condizione: quella dell'ok alla delibera sul nuovo progetto da parte del Comune di Roma e dell'approvazione finale da parte della Regione Lazio.

Tor di Valle scelta 4 anni fa

L'accordo raggiunto ieri in Campidoglio per il nuovo stadio della Roma a Tor di Valle conferma definitivamente una scelta che risale al 22 dicembre del 2014 quando l'Assemblea Capitolina votò il riconoscimento del "pubblico interesse" al progetto dell'As Roma e della società Eurnova di realizzare l'impianto di proprietà del club giallorosso al posto del dismesso ippodromo del trotto. Ma perché è stata scelta quell'area? L'annuncio ufficiale della location risale addirittura al 31 dicembre 2012, oltre quattro anni fa. Il sito di Tor di Valle fu selezionato dall'As Roma assieme all'immobiliare Cushman & Wakefield, tra 80 aree possibili. Il 50,4% di terreni dell'area Tor di Valle al momento sono di proprietà della società Eurnova del costruttore Luca Parnasi e coincidono con l'ippodromo, che è chiuso da gennaio 2013, complice la crisi del settore delle corse dei cavalli, le cui tribune sono ormai in pessimo stato di conservazione. Già nel 2010 Eurnova sottoscrisse un preliminare di acquisto per 42 milioni di euro con gli ex proprietari dell'ippodromo, Gaetano e Umberto Papalia. Sui passaggi di proprietà precedenti alla vendita, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per bancarotta che però nel 2015 si è conclusa con l'archiviazione. Con il via libera al progetto, il costruttore dovrebbe rilevare anche l'altra metà dei terreni opzionati: il 41,6% sono di un privato mentre il restante 8% è pubblico. Per realizzare l'operazione, Parnasi e la proprietà americana del club giallorosso hanno dato vita alla società Stadio Tdv, che di fatto realizzerebbe l'opera per poi affittarla.