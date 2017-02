Fuga di gas, chiusa la stazione della metro Flaminio

Fuga di gas in via di Villa Ruffo a Roma e la stazione metro Flaminio della linea A resta chiusa per ore. Dalle 8.40 fino alle 12 le squadre del Comando dei vigili del fuoco della Capitale hanno lavorato in via di Villa Ruffo per una una fuga di gas. Sul posto una squadra di vigili del fuoco, il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico) e il Funzionario di Servizio. Le squadre intervenute hanno iniziato a effettuare controlli strumentali per intercettare la fuga. A scopo precauzionale per diverse ore l'ingresso della fermata della metropolitana della linea A Flaminio è stato chiuso ai passeggeri ma il transito dei convogli non è stato fermato.