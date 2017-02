Far west all'Eur, lite finisce tra spari e sangue a piazzale Guglielmo Marconi: 4 feriti

Lite per futili motivi in locale di Roma finisce in sparatoria. È accaduto questa notte fuori dal noto locale della movida della Capitale "Room 26", in piazza Guglielmo Marconi nel quartiere Eur, dove quattro persone (tre italiani e uno spagnolo) sono rimaste ferite. Due sono in condizioni gravi ricoverate rispettivamente all'ospedale Sant'Eugenio e San Camillo. Secondo una prima ricostruzione la lite sarebbe iniziata all'interno del locale, poi sarebbe continuata fuori nel piazzale fin quando uno dei quattro avrebbe preso la pistola ed avrebbe sparato. Indaga la polizia.