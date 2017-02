Il sindaco Raggi si sente male, ricoverata in ospedale

Il sindaco di Roma Virginia Raggi è stata ricoverata al San Filippo Neri a causa di un malore. La Raggi questa mattina avrebbe dovuto partecipare a una conferenza stampa per la firma di un protocollo con l'Assobioplastiche. Il sindaco è ora al nosocomio romano per accertamenti e potrebbe non partecipare all'incontro di questo pomeriggio con la Roma per il progetto sullo stadio di Tor di Valle.