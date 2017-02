C'è l'accordo sullo stadio della Roma: si farà a Tor di Valle

Lo stadio della Roma si farà a Tor di Valle, l'accordo è stato raggiunto. Dopo una giornata al cardiopalma con il sindaco di Roma Virginia Raggi ricoverato per un malore, e poi dimesso in serata dall'ospedale San Filippo Neri, i grillini hanno detto sì all'impianto giallorosso. Fumata bianca al vertice in Campidoglio con il ds della Roma Mauro Baldissoni e il costruttore Luca Parnasi: il nuovo progetto sull'impianto giallorosso promosso dal MoVimento Cinque Stelle prevede una riduzione delle cubature del 60% rispetto a quello originale.

Il vertice in Campidoglio

All'incontro erano presenti la sindaca Virginia Raggi (arrivata in Campidoglio dopo le 9 ore trascorse al San Filippo Neri), il costruttore Luca Parnasi e il ds della Roma Mauro Baldissoni, in rappresentanza del presidente James Pallotta. Prima del vertice a Palazzo Senatorio la Raggi aveva visto i consiglieri M5s della maggioranza. "Felici dell'esito, giornata storica" ha dichiarato il ds Baldissoni uscendo dal Campidoglio alla fine della riunione, quando la notizia dell'accordo sull'impianto è stata resa ufficiale. "A nome di Pallotta voglio ringraziare il sindaco, è stato un segnale importante vederla qui oggi. Siamo molto felici di questo accordo che migliora il progetto. Questo è un giorno storico, non solo per la Roma, ma anche per la città. È un progetto ambizioso" ha detto ancora Baldissoni. Poi arriva il tweet di Pallotta: "Non vediamo l'ora di costruire uno stadio che Roma possa mostrare a tutto il mondo del calcio".

I punti dell'accordo e il nuovo progetto

"Tre torri eliminate; cubature dimezzate, addirittura il 60% in meno per la parte relativa al Business Park; abbiamo elevato gli standard di costruzione a classe A4, la più alta al mondo; mettiamo in sicurezza il quartiere di Decima che non sarà più soggetto ad allagamenti; realizzeremo una stazione nuova per la ferrovia Roma-Lido". La sindaca Raggi, entusiasta dell'accordo raggiunto, posta su Facebook i dettagli del nuovo progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle. "Abbiamo rivoluzionato il progetto dello stadio della Roma e lo abbiamo trasformato in una opportunità per Roma - scrive il primo cittadino - Abbiamo sempre detto di essere favorevoli alla realizzazione dello stadio ma nel rispetto della legge e per il bene della nostra città. Ci siamo riusciti. Abbiamo evitato il progetto monstre ereditato dalla precedente amministrazione. A Tor di Valle nascerà uno stadio ma moderno, ecocompatibile, all'avanguardia dal punto di vista delle tecnologie ma soprattutto sarà un'opera che rispetterà molto di più l'ambiente e il territorio. E abbiamo previsto una convenzione con i costruttori: avranno priorità le opere di urbanizzazione utili alla città e ai romani, come la messa in sicurezza dell'area di Decima o il potenziamento della ferrovia Roma-Lido grazie a cui si accorceranno i tempi per andare e venire dal litorale di Ostia".