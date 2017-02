Taxi e ambulanti sul piede di guerra: cariche, scontri e feriti a Roma

Sesto giorno di protesta del servizio taxi contro il decreto Milleproroghe. Auto bianche ferme a Roma, Milano e Torino in attesa dell'esito dell'incontro dei sindacati con il ministro dei Trasporti Graziano Delrio. Mentre è in corso il tavolo con il governo nella Capitale esplode il caos: scontri, lancio di oggetti (comprese bottiglie di vetro) e cariche con le forze dell'ordine. Momenti di tensione davanti alla sede del Pd in via del Nazareno dove alla protesta dei tassisti si somma quella degli ambulanti scesi in piazza contro la direttiva Bolkestein. "Gli agenti hanno dovuto reagire ad un attacco premeditato da parte di un gruppo di facinorosi e il tentativo è stato respinto da un calibrato intervento dei reparti impiegati" spiega la Questura.

Scontri, cariche e bombe carta

Poco prima delle 13 il caos esplode sotto la sede del Pd dove la polizia carica i manifestanti e un ambulante viene ferito alla testa. Caos e tensione anche a largo Chigi; a piazza Montecitorio esplodono tre bombe carta: l'ultima manda in frantumi una delle vetrate circolari di palazzo Macchi di Cellere. Via del Corso e via del Tritone sono completamente bloccate dai tassisti arrivati da tutta Italia e dagli ambulanti anti-Bolkestein.