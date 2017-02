Stadio della Roma, il soprintendente Eichberg a tinte biancocelesti

C'è un filo unico, e non è rosso. Ma per buttarla sul tifo è a tinte biancocelesti. Unisce la soprintendente, Margherita Eichberg, la sua volontà di apporre il vincolo "Stadio Flaminio" sulla carcassa dell'ippodromo di Tor di Valle, il solito giro di architetti-urbanisti profeti del "no" ad ogni costo e Italia Nostra. E perché no, secondo i tifosi giallorossi, tira in mezzo anche la Lazio. La soprintendente Eichberg dichiara di non avere interesse nel calcio e di non essere tifosa. Il contrario del fratello, Federico, vicepresidente vicario della Polisportiva Lazio. Un pedigree che per i tifosi rende la Soprintendente "sospetta".

Contattato da Il Tempo, il numero due biancoceleste la mette così: "Mi auguro che sia Roma che Lazio possano avere entrambe uno stadio di proprietà nel rispetto delle regole. Margherita? Quando siamo insieme siamo una famiglia. Lei non segue il calcio e non parliamo dei nostri lavori". Poi c'è della soprintendente con l'associazione ambientalista Italia Nostra alla quale appartiene anche Emanuele Montini, anti-stadio, noto alle cronache per esser...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI