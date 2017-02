Grillo-Raggi, faccia a faccia in Campidoglio

È previsto per le 17.30 l'incontro in Campidoglio tra il sindaco Virginia Raggi e il leader del MoVimento 5 stelle Beppe Grillo. Sul tavolo la vicenda dello stadio della Roma, il rimpasto di giunta e le ultime diatribe all'interno del complesso mondo grillino, ovvero le esternazioni della deputata Roberta Lombardi niente affatto gradite al primo cittadino. Un segnale importante quello di Grillo, alle prese, anche con i parlamentari pentastellati per decidere le prossime mosse in vista di una campagna elettorale che si preannuncia lunga e niente affatto scontata. Molto dipenderà appunto dalle vicende capitoline.

Il vis a vis del tardo pomeriggio con la Raggi dovrebbe servire a dare una linea più chiara dell'attività politica nella Capitale a cominciare appunto dallo Stadio della Roma sul quale la maggioranza dei vertici grillini, compreso Grillo risulta favorevole alla sua realizzazione. Probabilmente dopo l'incontro con Beppe la Raggi si riunirà con i consiglieri di maggioranza. Un'altra lunga giornata insomma al termine della quale, forse, si avrà contezza sul destino dello stadio della Roma. E non solo.