Vuole lanciarsi nel Tevere da Ponte Vittorio, salvato dai vigili del fuoco a Roma

Era disperato e voleva morire lanciandosi nel Tevere da Ponte Vittorio nonostante la sua giovanissima età. Ma proprio quando era in piedi sul parapetto e minacciava di gettarsi nel fiume, il ragazzo è stato salvato in extremis dai vigili del fuoco. Il tempestivo intervento ieri pomeriggio a Roma, davanti agli occhi dei romani che hanno assistito alla scena con il cuore in gola. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco oltre al nucleo sommozzatori e il nucleo fluviale e il carro teli. Il ragazzo è stato soccorso a terra e fatto desistere dai suoi propositi.