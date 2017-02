Un vincolo della soprintendenza potrebbe bloccare lo stadio della Roma

Un vincolo della soprintendenza potrebbe bloccare il cantiere dello stadio, a Roma. La soprintendente all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune capitolino, Margherita Eichberg, ha firmato l'avvio di un «procedimento di dichiarazione di interesse culturale» per l'Ippodromo, per arrivare al vincolo. Pertanto, per il principio della «tutela indiretta» scatterebbe l'assoluta inedificabilità anche di tutta la zona intorno. Così lo stadio dovrebbe trovare un'altra sede. La lettera è stata inviata, ieri pomeriggio, per posta certificata alla sindaca Virginia Raggi e a Eurnova, la società a cui fa capo la proposta del club giallorosso. Dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione Eurnova deve «sottoporre alla preventiva valutazione di questa Soprintendenza di settore qualsiasi intervento riguardante il bene in oggetto». E avrà 80 giorni per «produrre eventuali osservazioni o memorie scritte».