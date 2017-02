Aggredisce la ex e scappa col figlio di due mesi a Monterotondo

Ieri sera, verso le 22, dopo aver colpito al volto con un pugno la ex compagna, durante un litigio avvenuto poco prima in viale Mazzini a Monterotondo, un romano con la carnagione nera, di 21 anni, Gianluca Caucci, ha sottratto alla donna il figlio di due mesi e mezzo, di cui è padre naturale. Il giovane si è poi allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Immediate le ricerche da parte dei carabinieri di tutta l'area. E' stato anche attivato un piano provinciale con la Protezione civile, le unità cinofile e l'elicottero. Dopo 12 ore di angoscia e paura il ragazzo è stato rintracciato nel centro commerciale Porta di Roma insieme al neonato.

Le ricerche durate un giorno

Per dodici ore gli investigatori hanno cercato quel papà vestito con la felpa a scacchi bianchi e neri e i pantaloni neri scappato con il figlio dentro a un passeggino Foppapedretti blu. La preoccupazione più grande era che il giovane non sapesse getire il piccolo nella cura quotidiana e nelle prime necessità dal momento che non se n'era mai occupato. I militari impegnati nelle ricerche hanno controllato anche negozi e farmacie per verificare eventuali acquisti di latte per neonato che potessero ricondurre sulle tracce del giovane in fuga. L'incubo è finito oggi poco prima dell'ora di pranzo quando il giovane papà è stato rintracciato all'interno del centro commerciale Porta di Roma insieme al neonato.