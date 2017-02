Taxi in rivolta, fermi in tutta Roma contro Uber

Da oggi una settimana di blocchi. I taxi dichiarano guerra alle norme che regolano l'attività di noleggio omologandola a quella dei taxi. I tassisti sono sul piede di guerra per l'emendamento inserito nel decreto Milleproroghe che - accusano - favorirebbe servizi come Uber. La norma rimanda al 31 dicembre il termine entro cui il Ministero delle Infrastrutture deve emanare il provvedimento finalizzato a impedire le pratiche di esercizio abusivo dei taxi e quelle di noleggio con conducente. La protesta è esplosa a Roma, Torino e Milano. Il Garante per gli Scioperi ha chiesto informazioni ai Prefetti mentre il Codacons ha già annunciato la denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio.

Caos nella Capitale

Sono un migliaio i tassisti romani riuniti davanti al Senato per protestare contro la rimozione della territorialità. Un provvedimento che permetterà ai colleghi di tutta Italia e ai privati come gli Ncc di spostarsi senza regole a caccia di clienti. Chiedono maggiori tutele e controlli per scongiurare la concorrenza sleale. Settemilaottocentocinquantuno i taxi in giro a Roma "succubi degli abusivi, di privati e noleggiatori spesso impuniti" sostengono. Il servizio è paralizzato fino alla votazione al Senato del maxiemendamento al Milleproroghe e l'agitazione si è estesa anche negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino dove ADR ha messo a disposizione navette gratis per i viaggiatori.