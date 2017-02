Fiamme in appartamento, evacuato un palazzo a Termini

Questa mattina alle 7.30 un incendio è divampato in un appartamento al terzo piano di Via Gioberti, a poche centinaia di metri dalla basilica di Santa Maria Maggiore. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, due Autoscale, Carro Teli, CRRC (Carro Rilevamento Radiattivo Chimico ), Capo Turno Provinciale e il Funzionario di Servizio. Portato in salvo il proprietario dell'appartamento in fiamme, e altri due inquilini dell'abitazione di fronte trasportati in ospedale in codice rosso per intossicazione. La scala è stata evacuata per precauzione insieme ai Poliziotti, mentre l'appartamento incendiato, dichiarato inagibile come quello al piano superiore, è stato bonificato e messo in sicurezza.