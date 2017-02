Stadio della Roma, oggi l'incontro: sul tavolo il taglio delle cubature

Manca ancora la conferma ufficiale ma la riunione di oggi sullo Stadio della Roma fra i proponenti e il Comune dovrebbe tenersi, con tutta probabilità, in Campidoglio alle ore 14. L’ultima, il 7 febbraio, si era tenuta all’Assessorato all’Urbanistica, in casa di Paolo Berdini. Ma era un secolo fa: sì, l’avevano già presa sui denti, ma era un danno (per Berdini) ancora contenibile. Soprattutto, però, non era stato reso noto il chiacchiericcio di Berdini con La Stampa.

Il quadro, oggi, è assai diverso: l’assessore è in freezer. Il Sindaco aspetta solo di trovare uno o due sostituti (uno se si terranno accorpate le due deleghe, Urbanistica e Lavori Pubblici, oggi in capo a Berdini; due, di cui una sarà donna per le quote rosa, se, invece, si deciderà di spacchettarle) per chiudere un rapporto da sempre molto conflittuale e che, per la Raggi (e non solo lei), dopo La Stampa, ha valicato il punto di non ritorno. La trattativa con i proponenti parte da un taglio totale del 20% delle cubature avanzato dalla Roma e una richiesta del Campidoglio di cercare una strada “per tagliare il più possibile”. Un possibile quadro è una chiusura politica intorno a un meno 23-25%.

Ma la strada è ancora in salita: al di là del taglio, occorre non toccare le opere sulle quali è stato dato il pubblico interesse (ponte carrabile e svincolo di Parco de’ Medici; unificazione via del Mare/Ostiense da Stadio a GRA e poi sua messa in sicurezza da Stadio a Marconi; strada di collegamento fra la via del Mare e lo svincolo di Parco de’ Medici; 50 milioni per il trasporto pubblico più il rifacimento della stazione di Tor di Valle; passerella ciclopedonale dalla stazione FS di Magliana; messa in sicurezza del Fosso del Vallerano) e trovare un modo, quindi, per mantenerle finanziate abbassando nel contempo le cubature. Un percorso difficile ma non impossibile.

Ora, più che un punto percentuale in più o in meno sul taglio delle cubature, è questo il vero nodo da sciogliere. Tanto che, secondo Radio Campidoglio, in Comune si teme di non farcela per il 3 marzo, giorno di conclusione della sospensione della Conferenza e, quindi, qualcuno, a Palazzo Senatorio, si sta arrabattando per riuscire a trovare un qualche escamotage tecnico-giuridico per provare a strappare ancora un’altra proroga alla conclusione della Conferenza. Difficile che da parte di Michele Civita, assessore regionale all’Urbanistica, arrivi un via libera politico, visto lo scherzetto combinato l’ultima volta con il parere “non favorevole” consegnato il giorno dopo la richiesta di proroga.