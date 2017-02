Ostiense, automobilista picchia pedone con il calcio della pistola e poi scappa

Rischia di investire un pedone e, alle proteste di questo, risponde con le botte. È successo nel quartiere romano di Ostiense, attorno a mezzanotte di sabato, tra gli sguardi attoniti dei passanti. Un'auto percorre a forte velocità via degli Argonauti, passando sulle strisce, proprio mentre un pedone attraversa al semaforo verde. Il pedone, vedendosi arrivare l'automobile a forte velocità, si infuria spaventato, e protesta. L'autista allora ferma l'auto, scende e colpisce il pedone al capo con il calcio di una pistola dileguandosi poi per le vie cittadine come se nulla fosse accaduto. La vittima, che finisce in terra in un lago di sangue e con lo zigomo spaccato, riesce a chiamare il 112. Da qui l'intervento dei carabinieri della stazione Roma Garbatella che, ricevuta la descrizione dell'aggressore, setacciano l'intero quartiere riuscendo a rintracciarlo mentre entra in un locale. Il giovane, un peruviano di 22 anni, viene trovato in possesso di una pistola giocattolo ad aria compressa, sottoposta a sequestro. Per lui scattano le manette con l'accusa di minaccia aggravata e lesioni personali aggravate.