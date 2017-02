Trinità dei Monti, turista inglese precipita dal muretto e finisce in ospedale

Una turista inglese di 21 anni è caduta questa notte dal muretto laterale di Trinità dei Monti mentre era un'amica. Probabilmente su di giri per l'alcol, ha perso l'equilibrio ed è precipitata da un'altezza di tre, quattro metri. A salvare la giovane sono stati i vigili del fuoco chiamati dalla pattuglia del nucleo radiomobile intervenuta per prima sul posto. La 21enne portata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito ha riportato abrasioni e contusioni guaribili in pochi giorni.