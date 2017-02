Altro sfregio al Colosseo, incide il nome con una moneta: turista francese denunciata

L'ennesimo sfregio al Colosseo è opera di una vigilessa francese di 45 anni che ieri pomeriggio, poco dopo le 13, è stata sorpresa dai vigilantes a incidere il proprio nome con una moneta antica acquistata poco prima in un negozio di souvenir. Bloccata dai carabinieri di piazza Dante, è stata denunciata a piede libero per danneggiamento aggravato su edifici di interesse storico e artistico. Sarà la Soprintendenza ora a stabilire il valore dei danni su un pilastro forense alla base di un'arcata. "Sabrina 2017" è solo l'ultima firma lasciata da un turista sul monumento già "stuprato" da giovani free climber, come i due amici brasiliani caduti da un'impalcatura a metà gennaio, da youtuber in cerca di fama, come il tedesco che a luglio scorso immortalò la sua impresa per metterla in rete. E poi le ultime due scritte "Balto" e "Morte" che imbrattarono l'Anfiteatro Flavio a inizio anno.