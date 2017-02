L'assessore Berdini: sono stato un idiotaMa mi avrebbero cacciato dopo le trattative con la RomaDi Battista assicura: lo stadio si farà

Tornano ad addensarsi nubi sul Campidoglio, in attesa dell'interrogatorio dell'ex capo del personale Raffaele Marra. Paolo Berdini, l'ingegnere e scrittore con un blog su Il Fatto Quotidiano, potrebbe essere l'ennesimo pezzo di giunta Raggi che se ne va. Intanto il Movimento, da Beppe Grillo ai parlamentari, fa uno sforzo immane per riportare l'attenzione sui «risultati» ottenuti dalle amministrazioni a Cinque stelle e in Parlamento. «Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto - parla Di Maio dal suo profilo Facebook - e dobbiamo contrapporre alla campagna della stampa contro di noi i risultati pratici che otteniamo». A modo suo, torna sulla capitale anche Alessandro Di Battista, rimasto silenzioso nei giorni successivi all'interrogatorio di Raggi. In tenuta da corsa, sul ponte della Musica, Dibba è arrivato per parlare di reddito di cittadinanza, ma assicura ai cronisti che lo stadio della Roma si fa. «Quando il M5S dice che una cosa non si fa, non si fa, come le Olimpiadi - spiega -. Quando dice che si fa, si fa quindi lo stadio si fa». Segue una stoccata all'assessore Berdini che vorrebbe ridimensionare il piano: «Ma io non posso tollerare che il progetto stadio sia la minima parte di un progetto che riguarda un enorme quartiere». E rivolto alla giunta e alla società giallorossa: «Sono sicuro che si metteranno d'accordo e troveranno una soluzione». Di Battista consiglia poi alla Lazio - di cui è tifoso - di «prendersi il Flaminio e risistemarlo». Il Cinquestelle non esclude poi che il Movimento possa perdere la capitale, anche se aggiunge: «Penso che a Roma dobbiamo andare avanti». «Io - argomenta - non pensavo che avremmo avuto meno problemi perché ci sono tantissime resistenze, poco denaro, debiti incredibili. Ma se il M5S dovesse cadere, non sarebbe un problema per il Movimento che amministra tante altre città come Torino e Livorno, con risultati incredibili: sarebbe invece un problema per Roma che rifinirebbe in mano a chi ha creato 15 miliardi di debiti, coloro che pensano solo a cementificare». Il centauro pentastellato non risponde invece a chi gli chiede se ritiene che Raggi sia impreparata, come sostiene Berdini.

Intanto era attesa per domani in ottava e decima commissione l'audizione dell'assessore all'Urbanistica, Paolo Berdini, ma è saltata, rendendo più critiche le previsioni sul suo futuro. Ai cronisti ieri Virginia Raggi aveva assicurato: «Io non ho paura» di perdere altri pezzi di giunta. Ma erano le sei di sera e non era ancora spuntato il video che inchioda l'assessore mentre dà dell'impreparata alla sindaca di Roma. Ma Raggi in fondo ha ancora una carta da giocare. Ha respinto infatti le dimissioni presentate da Berdini «con riserva», specificando che «ci sono in ballo molte cose, come lo stadio della Roma». Un chiaro indizio di dove l'assessore potrebbe scivolare e perdere il mandato.

Per ora, quindi, Paolo Berdini resta al suo posto, come assessore all'Urbanistica del Campidoglio. Ma la corsa a cercare il suo successore continua. Berdini si è sfogato così con Repubblica: «Sto malissimo, i giornalisti mi assediano, ce li ho tutti qui sotto casa, ho dovuto staccare il cellulare e chiudermi dentro, senza più neppure la libertà di uscire a prendere una boccata d'aria». «La verità è che mi vergogno. Ho combinato un casino - dice - provocato un danno non solo a me stesso, quello ormai mi interessa poco, ma a Virginia Raggi e a una squadra che proprio non lo meritava. In tarda età scoprire di essere un perfetto idiota è davvero un brutto risveglio». «Nuovo assessore? Almeno così finisce l'agonia, sarebbe forse la soluzione migliore, tanto probabilmente fra un mese mi avrebbero cacciato lo stesso, dopo la fine della trattativa sullo stadio della Roma, che loro vorrebbero chiudere in un modo e io in un altro. Sto male, non riesco a farmene una ragione: mi sono messo il cappio al collo da solo. Quel giorno - racconta Berdini - era un venerdì, mi sono svegliato all'alba, sono partito per Bologna, ho tenuto una conferenza, all'una ho ripreso il treno e sono arrivato a Roma alle quattro. Dopodichè sono andato a quella faticosissima assemblea nella sede dell'VIII municipio, durata quattro ore. Una volta finita, era tardi, un assessore cinquestelle mi ha presentato 'sto ragazzo. Nonostante fossi molto stanco, abbiamo cominciato a parlare. Lui non mi aveva detto di essere un giornalista. Mi ha fatto un mucchio di domande. E io mi sono abbandonato, riportando come un coglione dei pettegolezzi. Solo alla fine mi sono insospettito. E lui ha ammesso di fare il precario alla Stampa. Mi ha preso per sfinimento. Giurandomi che non avrebbe pubblicato nulla. Sono senza forze, adesso voglio solo riposare».