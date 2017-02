Era scomparso da due anni, trovato morto in casa vicino Corso Francia

Il corpo di un uomo, ormai ridotto a scheletro, è stato trovato mercoledì mattina in un’abitazione al civico 5 di via Ferdinando Galiani, non lontano da Corso Francia. Disteso nel letto, sotto le coperte, sarebbe morto da almeno due anni. È stato trovato grazie a una perdita d’acqua che ha costretto alcuni operai a chiamare i vigili del fuoco per farsi aprire il portone dell’appartamento da dove nessuno rispondeva. Una volta all’interno, sollecitati dagli inquilini al piano inferiore, hanno fatto la macabra scoperta, chiamando poi i poliziotti. Si tratterebbe del proprietario dell’appartamento, un romano di 59 anni, la cui scomparsa era stata denunciata dai parenti nell’ottobre del 2015. Senza che nessuno, tuttavia, pensasse a cercare nel posto più ovvio: casa sua.