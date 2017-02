Frongia: sullo stadio della Roma nessun patto con Parnasi

«Per quanto riguarda lo stadio della Roma, non è stato fatto alcun patto con Parnasi, nè con lui nè con altri. Tutto alla luce del sole con incontri in Campidoglio. Da mesi il dialogo è aperto con la AS Roma con cui oggi i nostri tecnici sono al lavoro. Il progetto non è di competenza del mio assessorato, lo seguivo in quanto vice sindaco». Lo scrive sul suo profilo Facebook, l'assessore capitolino allo Sport Daniele Frongia. E su Twitter: «Su #StadioDellaRoma nessun patto con Parnasi, né con lui né con altri. Incontri in Campidoglio, nostri tecnici a lavoro con OfficialASRoma».