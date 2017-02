Campidoglio, l'assessore Berdini ha le ore contate. Montini in pole

Le sue dimissioni sono state rimandate al mittente. Con riserva. Ma il sindaco Virginia Raggi non ha alcuna intenzione di passare sopra alle esternazioni contro di lei. E se l'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, Paolo Berdini, ha un ruolo fondamentale in questo momento su molte questioni, prima fra tutte la realizzazione dello stadio della Roma a Tor di Valle, i rumors che vogliono sulla sua poltrona Emanuele Montini, si fanno sempre più forti. Uomo fidato del vicesindaco Daniele Frongia, Montini è già stato nel tavolo per l'urbanistica del M5S. Il suo nome però, rischia di creare ulteriori crepe all'interno del Movimento, già in difficoltà per tutti i passi falsi della Raggi e del suo staff. Coordinatore nazionale di Italia Nostra e capo del legislatico del gruppo M5S (e un passato di un certo peso all'interno della giunta Rutelli), Montini sembra comunque avere tutte le carte in regola per sostituire Berdini.

Tra i consiglieri M5S in Campidoglio, intanto, c'è malumore. La maggioranza avrebbe chiesto un incontro con il titolare dell'Urbanistica. L'intenzione dei consiglieri grillini, a quanto si apprende, è quella di aprire una verifica sul lavoro svolto in questi mesi dall'assessore, in particolare sulla gestione dei piani di zona ma anche su altri dossier ritenuti delicati e in carico a Berdini, uno fra tutti lo stadio della Roma.