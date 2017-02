Auto giù dalla Tangenziale est a Roma, grave il conducente

Un'auto è precipitata dalla tangenziale est di Roma, all'altezza della Tiburtina, finendo nel deposito degli autobus Atac di via Portonaccio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dell'auto dalle lamiere e a bordo di un ambulanza è stato trasportato in ospedale in codice rosso al Policlinico Umberto I. Il giovane, tra i 20 e i 30 anni, dai primi rilievi sembra che abbia perso il controllo del mezzo sbandando in curva e quindi abbia fatto il volo.