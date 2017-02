Anziano inciampa e muore investito da bus Atac a Roma sulla Nomentana

Un anziano è morto a Roma dopo essere stato investito da un bus di linea. È successo sulla via Nomentana all'altezza del civico 303. Secondo una prima ricostruzione l'uomo di 79 anni sarebbe stato investito, dopo esser inciampato, dal bus che ha proseguito senza fermarsi, forse perché non si è accorto del fatto. Sul posto la polizia locale di Roma capitale che non ha ancora rintracciato il bus in questione.

Gli agenti della polizia locale stanno verificando tutti gli autobus che a quell'ora sono transitati in quel tratto. Al vaglio anche le riprese di alcune telecamere della zona.