Romeo davanti ai pm per le nomine e le polizze alla Raggi

Salvatore Romeo, ex capo segreteria del sindaco Virginia Raggi, indagato insieme a quest'ultima per concorso in abuso d'ufficio, è in Procura per essere interrogato.

Romeo, accompagnato dall'avvocato Riccardo Luponio, si è presentato a piazzale Clodio per l'interrogatorio alle 19:30 di mercoledì, dopo un'altra giornata difficile per Virginia Raggi, e proprio dei suoi rapporti con la sindaca parla con i magistrati che lo indagano per abuso di ufficio in merito alla sua nomina .Il reato ipotizzato è "in concorso" con la sindaca perché da lei Romeo è stato scelto, e questo fa salire a due le indagini per abuso d'ufficio a carico di Raggi, già coinvolta nell'inchiesta legata alla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, a capo del dipartimento Turismo (nella quale risponde anche dell'accusa di falso in atto pubblico).

Ancora prima delle verifiche effettuate dalla procura, la nomina di Romeo era stata criticata, l'estate scorsa, dall'allora capo di gabinetto Carla Raineri che dopo le dimissioni, in polemica con la sindaca, presentò un esposto dal quale partì l'indagine della procura sulle nomine capitoline. Inoltre Romeo presentò alla sindaca quel Raffaele Marra divenuto capo del personale del Comune prima di finire in carcere, lo scorso 16 dicembre. E, sempre Romeo, nel gennaio del 2016 intestò a Virginia Raggi le due polizze sulla vita, del valore complessivo di 33mila euro, che hanno scatenato nell'ultima settimana una nuova ondata di polemiche sulla giunta capitolina.

La nomina a capo della segreteria politica, arrivata per Romeo nell'estate del 2016, di fatto gli triplicò lo stipendio: da 39 mila euro lordi l'anno, a 110 mila, scesi successivamente a 93 mila dopo l'intervento dell'Autorità nazionale anticorruzione.