Stadio della Roma, è il giorno della verità. Ma Raggi dà forfait e Berdini attacca i costruttori

Virginia Raggi non si è (ancora) presentata all'incontro con i proponenti del progetto Stadio della Roma che è iniziato da poco presso la sede dell'assessorato all'Urbanistica in via del Turismo all'Eur. Né, secondo quanto filtra, sembra che ci si debba attendere la sua presenza a breve. E sarebbe l'ennesimo sgarbo - per usare un'espressione adoperata dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti - che dal Campidoglio parte all'indirizzo del proponenti del progetto. Presente il vicesindaco, Luca Bergamo, l'assessore all'Urbanistica, Paolo Berdini, il presidente del Consiglio comunale, Marcello De Vito, e il capogruppo, Paolo Ferrara. Che il Sindaco non si presenti sarebbe davvero clamoroso, visto che era stata la stessa Virginia Raggi, non più tardi di 24 ore fa, a "invitare" Totti in Campidoglio per parlare dello Stadio.

Dopo le parole di Berdini ("l'hanno preso suo denti") di un paio di giorni fa, poi smentite ufficialmente ma delle quali ci sono le registrazioni audio; l'incontro è stato spostato dalla sede istituzionale di Palazzo Senatorio, alla "tana del leone", direttamente in ufficio dallo stesso Berdini. Ufficialmente lo spostamento è stato deciso per evitare possibili contestazioni, vista la concomitanza della seduta del Consiglio comunale. Ma non è da escludersi il timore di contestazioni da parte di gruppi pro o contro lo stadio, visto il grande clamore mediatico che, nelle ultime 48 ore, sta assumendo la vicenda. Con un Berdini che, in mattinata, prima al Giornale Radio Rai, poi in Commissione parlamentare di inchiesta sulle periferie, ha, di fatto, sparato alzo zero sul progetto. Non "contro" lo Stadio, come ha tenuto a dire lo stesso Berdini con una grande abilità retorica, ma certamente non è stato tenero con il costruttore, Luca Parnasi, che "vuole 600mila metri cubi regalati" e che "blocca la filovia sul Laurentino e che adesso ci impone di fare un ponte e una metropolitana che non si può fare". Anche Michele Civita, assessore regionale all'Urbanistica, torna sulla questione: "Un cambio di prospettiva del Comune sullo stadio della Roma? Verificheremo, abbiamo già dichiarato più volte la nostra disponibilità a collaborare con il Comune per valutare ogni atto che può migliorare il progetto". E chiosa il presidente della Federazione Gioco Calcio, Carlo Tavecchio: "Mi auguro che dalla riunione di oggi escano notizie positive e che si possa procedere spediti verso la realizzazione del progetto stadio".