Raggi, nei guai anche Salvatore Romeo: è indagato per abuso d'ufficio

Salvatore Romeo è indagato dalla procura di Roma. Il fedelissimo di Virginia Raggi finito negli ultimi giorni sotto i riflettori per le polizze intestate alla sindaca è sotto inchiesta per concorso in abuso d’ufficio per la vicenda delle nomine. Cioè lo stesso reato che i magistrati capitolini hanno già contestato a Raffaele Marra ed alla Raggi medesima (che però deve rispondere anche di falso). E non è l'unica tegola: nelle famigerate polizze vita c'era l'obbligo di informare il beneficiario dell’indicazione. Delle due l'una: o Romeo ha disatteso tale obbligo, oppure la prima cittadina di Roma sapeva della questione?