Infernetto, 13enne investito da due auto mentre va a scuola

Un ragazzino di 13 anni è stato investito questa mattina mentre andava a scuola, all'Istituto Mozart di viale di Castelporziano, all'Infernetto. Colpito prima da una Renault Clio è stato poi travolto da una Ford C-Max. Il ragazzino è stato subito soccorso dagli automobilisti che lo hanno coperto con una giacca per ripararlo dalla pioggia, in attesa dell'ambulanza che lo ha poi portato in codice rosso all'ospedale Grassi. Ha traumi in tutto il corpo, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il tratto di strada è rimasto chiuso per permettere agli agenti del X Gruppo Mare di effettuare i rilievi e accertare le responsabilità e l’esatta dinamica dell’incidente.