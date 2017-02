Blitz nella reggia della droga a Tor Bella Monaca: 11 arresti

"Affari di famiglia". Si chiama così l'operazione degli agenti del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale della Polizia Locale che all’alba di oggi ha permesso di eseguire un ordine di custodia cautelare disposto dal Tribunale di Roma a carico di undici persone tra Tor Bella Monaca e Ponte di Nona. Gli arrestati, uomini e donne, sono tutti responsabili a vario titolo di continue attività illecite legate alla lavorazione e allo spaccio di eroina e cocaina.

Tredici mesi di indagini concluse oggi con il sequestro di una villa con piscina, in zona Prato Fiorito e di un appartamento a Terracina. In un caso si è reso necessario procedere all'affidamento di un minore, figlio di una coppia in manette. Prolungate attività di osservazione, intercettazioni ambientali e telefoniche, oltre che pedinamenti in numerosi quartieri di Roma, in particolare Tor Bella Monaca, Torre Angela, Borghesiana, Rebibbia, Centocelle e San Basilio, nonché a Valmontone, Campobasso e nella provincia di Verona (Castel D'Azzano) hanno permesso agli uomini di Antonio Di Maggio di far emergere i legami e i ruoli ricoperti dagli arrestati, al vertice di un gruppo familiare radicato da tempo nel quartiere di Tor Bella Monaca. Le perquisizioni sono state effettuate anche con l’aiuto di unità cinofile della Polizia Penitenziaria, intervenuta con quattro cani: nella villa di Prato Fiorito sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro sei orologi Rolex e vari gioielli d’oro.