Formello Cassia bis, scontro fra due auto: tre donne incastrate tra le lamiere

Schianto ieri sera sulla Cassia bis tra una Fiat 500 e una Mercedes. Una squadra del Comando di Roma è intervenuta nel Comune di Formello al km 9.500 (direzione Viterbo) insieme con i vigili del fuoco per liberare tre donne rimaste intrappolate fra le lamiere dopo l'incidente. Tutte e tre sono state trasportate in codice rosso in ospedale. Illeso il conducente della Mercedes.