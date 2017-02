Auto si schianta nella notte, quattro ragazzi morti a Guidonia

Una macchina ha fatto un testacoda e schiantata questa notte, alle 4 circa. Quattro morti, tutti ragazzi. Una squadra del Comune di Roma dei vigili del fuoco è intervenuta a Guidonia, in località Setteville, via Tiburtina 18.700 per l'incidente stradale. I pompieri hanno liberato i corpi dei ragazzi dalle lamiere dell'autovettura. Via Tiburtina è rimasta chiusa nei due sensi di marcia per tutto il tempo dell'intervento.

Due le ragazze morte nell'incidente, che erano albanesi, mentre i due ragazzi erano di Tivoli. La loro auto, una MiniCooper, sarebbe uscita di strada dopo il contatto con un muro che avrebbe fatto perdere il controllo al conducente, per poi terminare la corsa contro l'albero. Il violento impatto ha causato l'incendio dell'auto. Le salme sono state trasferite al cimitero del Verano di Roma per le autopsie.