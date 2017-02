"La sfiducia non è un'ipotesi reale". Ha ragione Virginia Raggi all'indomani del l'interrogatorio fiume che ha svelato l'ennesima incredibile vicenda sulla gestione del Campidoglio a 5 stelle. Sfiduciare il sindaco non avrebbe senso. Meglio le dimissioni spontanee per togliere il Movimento dall'imbarazzo ed evitare che l'avventura sinora nefasta dei grillini al governo della capitale travolga l'intero progetto politico di Casaleggio e Grillo. Prova persino a scherzare la Raggi arrivata in mattinata in Campidoglio. "Se ho sentito Grillo? Si mi ha detto che farà polizze per tutti". Un sarcasmo tuttavia fuori luogo in una capitale ancora col fiato sospeso. E difficilmente all'interno del MoVimento ci si accontenterà anche stavolta di quel velo di ingenuità di un sindaco che non sa mai cosa accade intorno a lei.

Il clima dal Campidoglio a Palazzo Madama fino a Montecitorio è quello della resa. Le pressioni per far dimettere la raggi entro il 24 febbraio sono fortissime. Questo è infatti il termine entro il quale le dimissioni di sindaco e giunta consentirebbero di rimandare i romani al voto a giugno. Un'ipotesi che tutti i partiti stanno prendendo in seria considerazione nonostante nessuno osi ancora parlare di dimissioni. Difficile tuttavia tenere in sella un sindaco che a sette mesi dall'inizio del mandato ha detto solo "no" senza proporre un progetto concreto d crescita e sviluppo di una capitale al collasso economico e sociale. L'ombra delle polizze accese da un funzionario comunale poi divenuto capo segreteria, Salvatore Romeo, a favore della Raggi e di altri esponenti del MoVimento romano è davvero troppo lunga. Soprattutto per i romani che da tre anni sono vittime di scandali, inchieste, goffaggini, ingenuità presunte mentre le tasse aumentano e i servizi calano.

Intanto in Campidoglio si susseguono riunioni e incontri con assessori e consiglieri. Ma lo sguardo e l'attesa è sempre e solo per Grillo. Il suo silenzio è destinato a rompersi a breve.