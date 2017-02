Caso polizza, sono due quelle intestate da Romeo a Raggi. Gli inquirenti: "Non c'è reato"

Sono due le polizze sulla vita stipulate da Salvatore Romeo che hanno Virginia Raggi come beneficiaria: una, senza scadenza, ammonta a 30 mila euro; l'altra, 3000, scadrà nel 2019. Le polizze sono strumenti di investimento finanziario che Romeo utilizza da anni e che, secondo la testimonianza di Raggi e di altri militanti del M5s sentiti nei giorni passati dagli inquirenti, non sono mai stati usati per gestire i soldi del MoVimento. Le causali indicate in ogni polizza da Romeo sono spesso evidentemente farlocche, come nel caso in cui indica come "figlia" una donna nove anni più giovane di lui, e fanno riferimento, anche nel caso di Virginia Raggi, alla sfera di rapporti personali. Nella causale c'è scritto: "Motivi affettivi".

Gli inquirenti che hanno controllato nelle settimane passate i flussi finanziari legati a tali polizze sono certi si tratti di soldi di Romeo, ma non è dato sapere per quale motivo l'ex capo della segreteria politica del Campidoglio avesse scelto, qualche mese prima di assumere la prestigiosa carica, la sua futura "datrice di lavoro" per intestarle 33 mila euro in polizze. Raggi anche davanti ai pm ha assicurato di non sapere nulla di tale assicurazione, e in ogni caso, conferma chi indaga, non ne avrebbe tratto alcun vantaggio economico se non in caso di morte di Romeo.

Tali polizze sono state stipulate a partire dai primi anni del 2000: complessivamente ammontano a 132 mila euro i soldi così investiti dall'ex fedelissimo M5s e i beneficiari sarebbero più volte cambiati nel costo degli anni. Al momento ci sarebbero una decina di intestatari tra i quali, oltre a Virginia Raggi che avrebbe preso il posto dell'ex M5s Alessandra Bonaccorsi nel gennaio del 2016, altri colleghi, dipendenti comunali e militanti pentastellati.