Allarme per un pacco sospetto sulla metro A, ma era un falso ordigno

Allarme per un pacco sospetto nella metro. Sulla linea A della metropolitana di Roma, la circolazione è stata interrotta tra le stazioni Arco di Travertino e Anagnina per consentire un intervento delle Forze dell'Ordine nella fermata Giulio Agricola. Il collegamento è stato effettuato con bus navetta fino a quando gli artificieri non hanno finito le operazioni di bonifica. Alla fine il "pacco" si è rivelato un falso ordigno posizionato sui binari di Giulio Agricola, al Tuscolano. Alcuni passeggeri, verso le 8.40, avevano segnalato la presenza di un pacco che sembrava essere una bomba. Sono perciò intervenuti gli artificieri e la stazione è stata evacuata. Terminata la bonifica intorno alle ore 10 - e scongiurato il pericolo di un ordigno - il trasito dei treni è ripreso.