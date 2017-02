Ponte Galeria, sacche di sangue nello scatolone abbandonato nel centro commerciale

Rinvenimento inconsueto a Roma dove la polizia, in un centro commerciale nella zona di Ponte Galeria, ha trovato uno scatolone abbandonato per strada che conteneva alcune sacche di plasma umano destinate a un ospedale della Capitale. Immediatamente sono scattate le indagini degli agenti del commissariata di Fiumicino che hanno permesso di scoprire che le sacche erano state rubate da un camion, nel corso di una breve sosta effettuata in un'area di servizio sulla Roma-Fiumicino.